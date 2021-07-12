Video Türkiye Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi: Gerekçeli karar açıklandı

Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi: Gerekçeli karar açıklandı

Akıncı Üssü davasında son dakika gelişmesi: Gerekçeli karar açıklandı
12.07.2021 | 17:48

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15 Temmuz darbe girişimin merkez üssü olan Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün ise TSK imamı olduğu belirtildi. Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssündeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

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