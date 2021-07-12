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Giriş Tarihi: 12.7.2021 07:52 Son Güncelleme: 12.7.2021 07:53

Son dakika | Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da: İşte muhtemel kurban bayramı tatil günleri

Son dakika | Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da: İşte muhtemel kurban bayramı tatil günleri

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da verdiği mesajda Bayram Tatili ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte millete sesleniş programında "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtını vereceğini açıklamıştı. AHaber Muhabiri İlter Yeşiltaş tatil planı yapanların merakla beklediği tarih ile ilgili muhtemel planı aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Gelen son dakika haberine göre; Bayram Tatili ile ilgili tarih netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı...

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Bayram tatilinin 15 Temmuz'dan başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar 11 günlük bir tatil şeklinde olması planlanıyor.

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video

TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

KABİNE YARIN TOPLANIYOR: KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN SÜRESİ AÇIKLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

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Son dakika | Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da: İşte muhtemel kurban bayramı tatil günleri
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