Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili birleştirildi mi? İşte cevabı | Video

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak bayram tatili kaç gün sürecek, uzatıldı mı sorusu merak konusu oldu. Geçen sene Temmuz ayının sonunda başlayan ve dört gün boyunca devam eden bayram tatilinin bu sene 11 gün olacağı düşünülüyor. Peki Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak bayram tatili kaç gün sürecek, uzatıldı mı sorusu merak konusu oldu. Geçen sene Temmuz ayının sonunda başlayan ve dört gün boyunca devam eden bayram tatilinin bu sene 11 gün olacağı düşünülüyor. Peki Bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?