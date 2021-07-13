İBB Güngören'e yapılacak millet bahçesini 2 yıldır engelliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Güngören'de ihalesi yapılmış, projesi hazır olan millet bahçesi projesini iptal ettiği ortaya çıktı. İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi olan Güngören'de vatandaşların daha yeşil ve konforlu bir yaşam alanına kavuşması için planlan proje 2 yıldır İBB yönetiminin hukuka aykırı bir şekilde meclis kararlarını uygulamadığı ve Güngören Belediyesi'ne tahsisi gerçekleştirmediği öğrenildi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de bu duruma Pazartesi günü gerçekleşen İBB Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada tepkisini dile getirdi.



Başkan Demir, İBB yönetimimin aslında iki yüzü olduğunu birisinin reklam yüzü birinin de gerçek yüzü yani engelleme siyaseti izlediğini gösterdiği iki afişle tüm meclis üyelerine gösterdi. Güngören Belediyesi'nin Güneştepe Mahallesi'nde 22 bin metrekarelik alanda yapmak istediği millet bahçesi projesini göreve gelir gelmez iptal eden İBB, meclis kararını ve ısrar kararını da hukuka aykırı bir şekilde uygulamadığı için proje 2 yıldırı yapılamadığı belirtildi. Bu durumu yaptığı konuşmayla anlatan Demir, İBB yönetimin sadece algıda Güngören için çalıştığını gösterdiğini ancak onu da yanlış yaptığını ifade etti. Başkan Demir, İBB'nin 'Güngören için çalışıyoruz' algısını yaptığı yerin Cevizlibağ olduğunu belirterek 'Cevizlibağ nere, güngören nere?' diyerek yönetime serzenişte bulundu.



ÖNCE OTOPARK OLARAK AÇTILAR SONRA SATTILAR!



İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapılan Merter'deki İGDAŞ binasını 2020'de Güngörenli'lere otopark olarak yeniden yapılmış gibi açtıktan sonra 2021'de 147 milyon 174 bin 933 lira bedelle özel bir firmaya sattı. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İBB Meclisi toplantısı öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından fiyat yetersiz bulunduğu ve rekabet oluşmadığı gerekçesiyle satışın iptal edildiği duyuruldu.



Konu hakkında söz alan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir "Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'la ilgili ve Güngören'le ilgili konularda Büyükşehir Belediyesi'nin iki yüzünü görüyoruz. Birincisi reklam yüzü, vitrinde vatandaşa gösterilen reklam yüzü. İkincisi de gerçek yüzü. Bu binanın arsası Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı iken büyükşehrin mülkiyetine geçmiş. Yani arsası satın alınmış. Bina Kadir Topbaş başkanımız döneminde de yapılmış. Geçen sene 2020 yılında 'açtık' diyerek reklam yaptınız. Bizim dönemimizde yapılan binayı açtınız. İyi peki... Hizmettir, ha siz açtınız, ha biz açtık problem değil. Bir sene geçti bu reklam yüzü değişti. Arkada gerçek yüzü var, 2021'de sattınız. Vatandaşa bunu gösteriyorsunuz, gerçekte olan bu.



Sonra yakalanınca 'efendim biz burayı satmayacaktık da şöyle oldu böyle oldu...' Bal gibi kentsel hizmet alanı sattınız. Şimdi kentsel hizmet alanını satabilir miyim satamaz mıyım? Plan notunda ne yazıyor okuyalım 'Kentsel hizmet alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, hükümet ve bakanlıklara ait birimler, merkezlerde kamu kurum kuruluşlara ve şirketlere ait hizmet binaları, alt yapı ve kuruluş şirketlerine ait tesisler ile hizmet binaları yapılabilir...' Devamı var ama konunun tamamı kamu ile ilgili. Şimdi siz yatırımcı olsanız, bir yerde yatırım yapacak olsanız, kamusal hizmet yapmak için bir yatırım yapar mısınız? 'Ben bir binayı satın alayım da kamuya hizmet edeyim.' Böyle bir yatırımcı mı var? Çok belli, haraç mezat elimizde ne var ne yok satalım gerisine sonra bakarız anlayışı var. Yolda gelirken öğrendim 'tek katılımcı varmış da satış iptal edilmiş' güzel, bunu biz olumlu değerlendiriyoruz. Bundan sonra da yapacağınız hukuksuz işlemlerinizin takipçisi olacağız" dedi.



'ÇALIŞIYORUZ' ALGISI! GERÇEKTE OLAN PROJELERİ ENGELLEME



Başkan Demir, İBB yönetimin Güngören'e hiçbir şey yapmadığı gibi yapılacak olan projeleri de engellediğini belirterek şunları söyledi: "Şimdi bir tane daha var. Burası Zeytinburnu Cevizlibağ, 'çalışıyoruz' yazıyor 'Güngören için çalışıyoruz.' Ya burası Zeytinburnu... Reklam ajansınıza sınırları bile öğretemiyorsunuz. Hadi bir iki sokak yakın olsa karıştırdı diyeceğim ama Cevizlibağ nere Güngören nere! Güngören'e ne hizmet etmişsiniz? Güngören'e ne yapmışsınız? Benim gördüğüm bir şey yok! Bakalım ne yapıyorsunuz. Çeviriyoruz gerçek yüzü, bizim 2 yıldır yapmak istediğimiz projemizi engelliyorsunuz. Güneştepe mahallemize millet bahçesi yapmak istiyoruz. Orada ne var? Bir park var, bir halı saha var, yollar var, tescil dışı alanlar var, bunları birleştirip millet bahçesi yapmak istiyoruz. 2 yıldır belediyenin tahsis kararlarını, devir kararlarını hukuka aykırı şekilde uygulamıyorsunuz. Hani İstanbul'u birlikte yönetecektik. İstanbul'u yönetecek ekip burada meclis üyeleri burada... İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin kararlarını uygulamıyorsunuz. Geçmişe dönelim, İBB yönetimi bizdeyken buraya bir proje yapıldı, bu projenin ihalesi yapıldı, gelir gelmez ilk işiniz bu ihaleyi iptal etmek oldu. Tamam! iptal ettiniz, yatırım yapmayacaksınız, bırakın biz yapalım ona da yok. Bütün iyi niyetli görüşmelerimize rağmen, başka yerler verelim dedik onlara karşı çıktınız. Meselenin özü şu, sizin hizmet etmek diye bir derdiniz yok, tam tersine hizmeti engelleme diye bir derdiniz var. Bizim buradaki mücadelemiz sizin burada yaptığınız madalyonun iki yüzünü vatandaşa göstereceğiz ve vatandaşımıza size rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz diyeceğiz.



İBB'NİN 2 YILDIR ENGELLEDİĞİ MİLLET BAHÇESİ PROJESİ



İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi olan Güngören'de Güneştepe Mahallesi'ne yapılacak olan millet bahçesi ile Güngörenli vatandaşlar daha çok yeşile ve yaşam alanına kavuşmuş olacaktı ancak CHP'li İBB yönetimi tarafından proje 2 yıldır engelleniyor.