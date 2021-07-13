‘İlerici tanklar, gerici halk’ mottosu iflas etti

Özgürlük ve Dayanışma Partisi
(ÖDP) eski Genel Başkanı Ufuk Uras
, darbe girişiminin 5. yılına özel hazırlanan "251 Mektup" kitabında bir mektup kaleme aldı. Uras mektubunda "15 Temmuz sonrası ilerici tanklar, gerici halk mottosuna dayanan siyaset tarzı iflas etti. Birçok kesimin tepki vermek için saatlerce beklemesi nedensiz değildi. Bir kesimin pusuya yatarak hayırhah bir tutum içine girdiğinden kuşkum yok" dedi. Darbe girişimine tiyatro yakıştırması yapanlara tepki göstererek ortaya çıkan bilgilerle bu iddianın çürüdüğünü sözlerine ekleyen Uras şehitlere seslenerek "Sizlere karşı gerçekleştirmek zorunda olduğumuz bir namus sözümüz var bizim.
Demokrasiyi katletmek isteyenlere karşı kararlılıkla Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasi ve hukuku kurumsallaştırarak, umarım yüzümüzü kızartmayan sonuçlara el birliğiyle varırız" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı
yakınına atılan bombayla şehit düşen Akif Kapaklı
için duygularını satırlara döken Uras, "Sevgili Akif. Sana mektup yazmak benim için bir onurdu ama bunun zorluğunu düşünmemiştim. Demokrasi için, bizim için canlarını, gözlerini kırpmadan feda eden yurttaşlarımıza, size mektup yazarken ne söylesek kifayetsiz kalacaktı" dedi. O gece Kapaklı'nın oğlu Ömer Faruk
ise gazi oldu. Kapaklı vücudundaki şarapnel parçalarıyla yaşıyor.