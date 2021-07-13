Akıncı Üssü kararında çarpıcı detaylar! 3 aşamada devleti ele geçirme planı

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SEÇİM KAZANMASI SONRASI DARBEYE KARAR VERİLDİ



17/25 Aralık 2013 tarihlerindeki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminden sonraki süreçte örgüte yönelik soruşturmaların yoğunlaşması ve örgütün stratejik yönetim birimlerinin sorumluları olan üst düzey örgüt yöneticileri hakkındaki soruşturma sırasında deşifre olan çok sayıda üst düzey yönetici gibi mahrem yapılanmadaki TSK, emniyet, MİT ve yargı imamlarının da deşifre olmasıyla 2015'te yeni görevlendirmeler yapıldığı ve TSK yapılanmasında değişiklikler yapılarak Hava Kuvvetleri imamı olan sanık Adil Öksüz'ün TSK imamı olduğu, sanık Kemal Batmazın Hava Kuvvetleri imamı, sanık Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri İmamı, sanık Nurettin Oruç'un Jandarma Genel Komutanlığı imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. Kararda, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen sonrasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lider ve yöneticileri tarafından darbe girişimine karar verildiği ve darbe girişimini organize edecek örgütün TSK yapılanmasına talimat verildiği aktarıldı. Örgütün TSK yapılanmasından sorumlu imamları olan sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış örgüt elemanlarıyla beraber darbeye hazırlık faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildikleri kaydedildi.

İMAMLAR DARBE TALİMATI İÇİN ABD'YE GİTTİ



Ankara'nın Çayyolu semtinde bulunan 3 katlı bir villanın darbe plan ve hazırlık faaliyetlerinin komuta merkezi olarak kullanıldığı belirtilirken, villadaki toplantılara örgütün TSK'daki üst düzey sorumlu imamları ile darbe planını hazırlayan general veya kurmay albay rütbesindeki örgüt mensuplarının katıldığı ifade edildi. FETÖ'nün TSK imamı sanık Adil Öksüz, HKK imamı sanık Kemal Batmaz, DKK imamı sanık Hakan Çiçek ve JGT imamı sanık Nurettin Oruç Ankara'daki darbeye hazırlık toplantılarından sonra değişik tarihlerde FETÖ elebaşısı ve yöneticilerinin bulunduğu örgütün yönetim merkezi olan Pennsylvania'da bulunan Fetullah Gülen'in çiftliğine giderek darbe planlaması hakkında bilgi aktarıldı. Bu kapsamda, örgüt liderinin emir ve talimatlarını alarak Türkiye'ye döndükleri ve örgüt elebaşının emir ve talimatlarını kendilerine bağlı sivil ve asker örgüt mensuplarına aktararak darbe girişimi hazırlıklarına devam ettikleri belirtildi.