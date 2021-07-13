Son dakika: Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Bakan Koca, zorunluluğu doğru bulmadıklarını, böyle bir gündemlerinin de olmadığını ifade etti. Bakan Koca, vaka artışına dikkat çekti, aşılamanın düşük olduğu illerde artış olduğunu söyledi. Bakan Koca, herhangi yeni bir kapanma ve kısıtlama önermediklerini belirterek, "Toplumsal bağışıklık oluşana kadar tedbirlere herkesin hassasiyet göstermesini, maske-mesafe-kişisel tedbire kişisel güvenlik çemberini korumaya önem göstermesini, kapalı, havalandırılmamış ortamda bulunmamasını istiyoruz. Kapalı ortamda da maskeye devam" diye konuştu.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?



Bakan Koca, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Covid-19 aşısında kamu olarak zorunluluk getirilmesi konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Koca, "Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitmek dahil olmak üzere her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın şekilde zaten yapıyoruz, her geçen gün artıyor. Doğu ve Güneydoğu'da oranların düşük olduğunu görüyorsunuz; ama oralarda da artışın olduğunu görüyoruz. Hakkari'de yüzde 50, Şırnak yüzde 40 oldu, Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz. Kars'ta benzer şekilde, Adıyaman yüzde 50'ye yakın. Giderek o bölgede de artış var. Bizim vatandaşın ayağına gidip mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda" dedi.