15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan müezzin SABAH'a konuştu: Onlara sela ile yanıt verdik

GAZİ MÜEZZİN SABAH'A KONUŞTU

2 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya dönen gazi müezzin Mehmet Kuzgun SABAH'a konuştu. Mahkemeden sanıklara verilen ödül gibi ceza nedeniyle üzgün olduğunu anlatan Kuzgun, "Üst mahkemeye itiraz ettik. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ama bu karardan dolayı vicdanımız rahatlamadı. İnşallah üst mahkemeden gereken ceza çıkar" dedi. Darbe girişiminin yaşandığı gecenin hala ilk günkü gibi aklında olduğunu söyleyen Kuzgun, "Cenab-ı Allah inşallah böyle bir geceyi ve acıları bir daha göstermesin. Bunu yapanlar bu dünyada olmasa da öbür dünyada cezalarını çekecekler. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bu sadece Mehmet hocaya karşı yapılmış bir saldırı ve darbe girişimi değildi. 80 milyona karşı yapılmış bir saldırı ve darbe girişimiydi" dedi.