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Giriş Tarihi: 14.7.2021 07:32 Son Güncelleme: 14.7.2021 07:33

15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan müezzin SABAH'a konuştu: Onlara sela ile yanıt verdik

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan müezzin SABAH'a konuştu: Onlara sela ile yanıt verdik

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İzmir Narlıdere'de sela okuduğu için saldırıya uğrayan 15 Temmuz gazisi müezzin Mehmet Kuzgun (54), "Kaldırım taşlarıyla saldırdılar. Allah'ın evini, caminin camlarını taşlarla kırdılar. Beni darp ettiler. Ben de onlara sela ile karşılık verdim. O geceki saldırı sadece Mehmet hocaya değil 80 milyona yapıldı. Her yerim çürük içinde kaldı. Engelli oğluma bakamaz hale geldim" dedi. 2 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşen Kuzgun, yeniden göreve çağrılması durumunda seve seve gidebileceğini vurgulayarak, "Ülkem için canımı bile veririm. Ben bu sancağın ve bayrağın altında yaşıyorsam devletime hainlik yapmam" dedi.

İzmir'de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'ne gelen biri kadın 3 kişi, 'Bu darbe olacak. Engelleyemezsiniz' diye bağırdı. Sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'a kaldırım taşıyla saldırıp darp ettiler. Aldığı darbeler nedeniyle her tarafı çürük içinde kalan Kuzgun, 15 gün yataktan kalkamadı. Yaşadığı olayın etkisiyle psikolojik olarak da çok fazla etkilenen ve bunalıma giren Kuzgun, engelli çocuğuna bakamaz hale geldi.

Camiden içeri ayakkabılarıyla giren sanıklar camları da kırdı. Bu olayın ardından müezzin Kuzgun'a gazilik ünvanı ile birlikte devlet övünç madalyası verildi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan İlknur Falkowski'ye 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil Coşkun'a 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, diğer sanık ise beraat etti. Ayrıca sanıklar 2 bin 300 lira olarak belirlenen cam bedelini ödedi. Sanıklara verilen ödül gibi ceza nedeniyle üst mahkemeye itiraz edildi.

GAZİ MÜEZZİN SABAH'A KONUŞTU

2 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya dönen gazi müezzin Mehmet Kuzgun SABAH'a konuştu. Mahkemeden sanıklara verilen ödül gibi ceza nedeniyle üzgün olduğunu anlatan Kuzgun, "Üst mahkemeye itiraz ettik. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ama bu karardan dolayı vicdanımız rahatlamadı. İnşallah üst mahkemeden gereken ceza çıkar" dedi. Darbe girişiminin yaşandığı gecenin hala ilk günkü gibi aklında olduğunu söyleyen Kuzgun, "Cenab-ı Allah inşallah böyle bir geceyi ve acıları bir daha göstermesin. Bunu yapanlar bu dünyada olmasa da öbür dünyada cezalarını çekecekler. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bu sadece Mehmet hocaya karşı yapılmış bir saldırı ve darbe girişimi değildi. 80 milyona karşı yapılmış bir saldırı ve darbe girişimiydi" dedi.

'DARBE OLACAK ENGELLEYEMEZSİNİZ'

Kuzgun, "Bazen o gece yaşadıklarım rüyalarıma giriyor. Gerçekten kolay kolay unutulmuyor. Düşman ülkenin içinden çıkınca daha çok üzülüyorum. Allah'ım bir daha o günleri göstermesin. Beni yeniden göreve çağırsalar seve seve giderim. Ülkem için canımı bile veririm. Müslüman korkak olmaz. Esir olarak 10 kez öleceğime, savaşarak bir kez ölürüm. Ben sancağın ve bayrağın altında yaşıyorsam devletime hainlik yapmam. İsrail'in ya da Amerika'nın pis ayağını öpeceğime ölürüm daha iyi." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte 1980 darbesini de yaşadığını, o dönemde 12-13 yaşlarında olduğunu, Kuran kursunda iken polislerin alıp, sorguya çektiğini söyledi.

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15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan müezzin SABAH'a konuştu: Onlara sela ile yanıt verdik
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