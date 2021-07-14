Köhne zihniyet, Halk TV ekranlarında hortladı! CHP’li milletvekili Müslümanlarla alay etti

Halk TV ekranlarında Müslümanları hedef alan sözler sarf edildi. Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programında konuşan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Müslümanların namaz sonrası tesbihi, "euro dolar euro dolar" diyerek çektiğini söyledi.



Sertel, şu ifadeleri kullandı:"Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim. İnan ki bak. Euro dolar euro dolar diye çeken çok sayıda var bunlardan." Sertel'in alaycı sözlerine Ayşenur Arslan ise, "arada bir altın diyorlar belki" diyerek destek verdi. Skandal sözlere sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.



CHP'nin tüm Müslümanları hedef alan saygısızlık karşısında disiplin mekanizmasını işletmemesi "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi de bu hakaretleri onaylıyor" yorumlarına sebep oldu.