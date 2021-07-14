CHP Milletvekili Halk TV'de Müslümanlarla alay etti | Video

Halk TV’de Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programına katılan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Müslümanlarla alay ederek “Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim. İnan ki bak. Çok sayıda var bunlardan” ifadelerini kullandı.