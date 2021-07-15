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Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi
Giriş Tarihi: 16.7.2021 00:12 Son Güncelleme: 16.7.2021 00:34

15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi

15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi

Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde birçok tören düzenlendi. Tüm Türkiye'de vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Saatlerin 00:13'e gelmesiyle birlikte 81 ilde bulunan 90 bin camide selalar okunmaya başlandı.

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

SELA SESLERİ AYNI SAATTE YÜKSELDİ

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

IŞIKLAR SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK TUTULACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi
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