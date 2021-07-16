15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi | Video

Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde birçok tören düzenlendi. Tüm Türkiye'de vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Saatlerin 00:13'e gelmesiyle birlikte 81 ilde bulunan 90 bin camide selalar okunmaya başlandı.