Video Haber 15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi | Video

15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi | Video

15 Temmuz'un yıl dönümünde 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi | Video
16.07.2021 | 00:40

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Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde birçok tören düzenlendi. Tüm Türkiye'de vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Saatlerin 00:13'e gelmesiyle birlikte 81 ilde bulunan 90 bin camide selalar okunmaya başlandı.

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