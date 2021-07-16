Hrant Dink cinayetine yol verdiler! En kritik istihbarat belgelerini saklamışlar





SARI GELDİ, USULSÜZLÜKLER ÇOĞALDI



Temmuz 2006'da da şube müdürü Dinç fiilen şube görevinden ayrıldı. Yerine Faruk Sarı atandı. Eylül 2006'ya kadar görüşme yoğunluğuna rağmen buluşmalar kayıt altına alınmadı. 12 Eylül 2006'da Tuncel ile yapılan buluşmaya dair 11 no'lu F3 buluşma raporu ve bu raporda düzenlendiği belirtilen F4 haber raporu Mehmet Ayhan ve Mehmet Uçar tarafından tanzim edilip raporlandı.



F3-F4-F5 RAPORLARINI İMHA ETTİLER



Bu buluşma raporu Engin Dinç'in kendi araştırması üzerine cinayet sonrası yürütülen soruşturmada bizzat getirip sunmasıyla ortaya çıktı. Bu tarihe dek yapılan yazışmalarda bu buluşma ve evrakları gizlendi. 11 no'lu F3 raporu ve ekinde bulunan F4 haber raporu ve F5 takip raporları, bilinmeyen bir tarihte İDB ve Trabzon İstihbarat Şube'den imha edildi. Bu rapor mahkeme kararına kadar ortaya çıkmamış durumda.



İLK KEZ HABER RAPORU DÜZENLEMEDİLER



Ekim 2006'ya gelindiğinde tetikçinin Ogün Samast olduğunu bilen Trabzon İstihbarat Şube, 19 Ekim 2006'da Tuncel ile görüştü. Buna ilişkin 12 numaralı F3 gizli buluşma raporu düzenlendi. Ancak daha önce düzenlenen 11 ayrı raporun aksine ilk kez bir buluşmanın içeriği hakkında haber raporu düzenlenmedi.