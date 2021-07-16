Son dakika: Ataşehir'de saadet zinciri! 1 şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin 105 mağdur var...

Ataşehir'de SAS Holding'in önünde yaklaşık bir ay önce şirket yöneticisi Sibel Koçan'ın başından vurulup, öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir'deki bir rezidansın 32'inci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken, farklı tarihlerde yatırım yapan yaklaşık 50 kadar kişi mağdur oldukları gerekçesiyle SAS Holding ve yöneticileriyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YÜZDE 9 KAR PAYI İLE ÖDEME VAADİNDE BULUNUYORLARMIŞ

Mağdurların sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, SAS Holding'in yatırım yapanlara yüzde 9 kar payı ile ödeme vaadinde bulunduğu, geçtiğimiz haziran ayına kadar şirketin ödeme yaptığı fakat ödemelerde stopaj kesintileri de yapıldığı belirtildi.

Dilekçelerde "SAS Holding önünde cinayetle sonuçlanan soygun ve ardından şirket yöneticisi Süleyman Aydın'ın intihar olayından sonra bahse konu mirasçıları devri itibari ile ödemeler yapılmadı. Sisteme erişim kapatıldı, şirket yönetiminden hiç kimseye ulaşılamadı ve bilgi alınamadı. Daha sonra davalılara ait olan 'Gerçek Evim Gayrimenkul Otomobil A.Ş.' üzerinden bu paralar kaçırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.