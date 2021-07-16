Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için 81 ile 3 yeni genelge

ETKİN VE YOĞUN DENETİMLERLE SAHA HAKİMİYETİ ARTTIRILACAK

Bu yılın ilk altı ayı ile geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılarak trafik kazalarına sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle meydana gelen kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları vb. bilgileri analiz edilecek.

Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti artırılacak, mobil/motorize trafik ekip/timlerinin görünür olması sağlanacak. Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında, ekip araçlarının tepe lambaları açık bulundurulacak. İhtiyaç duyulması halinde Polis ve Jandarma Trafik Ekiplerince karma ekipler oluşturularak müşterek denetim yapılabilecek.