AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: CHP, HDP’lileşme sürecine girdi

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne programına konuk oldu, önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP, HDP'LİLEŞME SÜRECİNE GİRDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin HDP'lileşme sürecine girdiğini belirten Emre Cemil Ayvalı, "Hem ideolojik hem siyasi aktivizm hem de söylem anlamında böyle bir sürece girdiği çok açık. Canan Kaftancıoğlu da açıkçası bunun sonuçlarından bir tanesi. Canan Kaftancıoğlu'nun temsil ettiği fraksiyon şu an CHP'de çok hakim bir noktaya gelmiş durumda. Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimleri buna dahil edebilirsiniz." dedi.