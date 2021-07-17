AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne programına konuk oldu, önemli açıklamalarda bulundu.
"CHP, HDP'LİLEŞME SÜRECİNE GİRDİ"
Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin HDP'lileşme sürecine girdiğini belirten Emre Cemil Ayvalı, "Hem ideolojik hem siyasi aktivizm hem de söylem anlamında böyle bir sürece girdiği çok açık. Canan Kaftancıoğlu da açıkçası bunun sonuçlarından bir tanesi. Canan Kaftancıoğlu'nun temsil ettiği fraksiyon şu an CHP'de çok hakim bir noktaya gelmiş durumda. Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimleri buna dahil edebilirsiniz." dedi.
"TÜRKİYE'NİN MİLLİ MESELELERİYLE PROBLEMLERİ VAR"
Bu isimlerin Türkiye'nin milli meseleleriyle, manevi değerleriyle problemleri olduğunu dile getiren Ayvalı, şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası çevrecilikten tutun hayvanseverliğe, kadın hakları meselesinden tutun çeşitli hak ve hürriyetlerin savunusuna kadar hepsi bunlar için eğer İslam düşmanlığı noktasında bir araç olarak kullanılacaksa bunun sonuna kadar giderler.
Eğer onun haricinde bir durum teşkil etmiyorsa hiç bu meselenin üstüne gitmezler. Ve bu tarz milli ve manevi değerleri hatırlama, bunlar üzerine popülizm yapma, sadece toplum mühendisliği konusunda işe yararsa var. Mesela Canan Kaftancıoğlu daha önce domuz eti yedikleri bir fotoğrafı paylaşmıştı. Tabii ki isteyen istediğini yesin.
Ama orada olunca asmayın, kesmeyin, besleyin yok. Ona giydirilmiş bir kıyafet yok. Bunu paylaşıyor. Söz konusu İslam karşıtlığı olunca, bunu bir hayvanseverlik, cinayet olarak adlandırıyor. Bunların ne kadar ikiyüzlü, samimiyetsiz olduğunu göstermeleri açısından çok ciddi bir turnusol."
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: CHP, HDP'lileşme sürecine girdi | Video