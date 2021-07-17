AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: CHP, HDP’lileşme sürecine girdi | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hem ideolojik hem de söylem anlamında HDP'lileşme sürecine girdiğini belirten Emre Cemil Ayvalı, "Canan Kaftancıoğlu da açıkçası bunun sonuçlarından bir tanesi. Canan Kaftancıoğlu’nun temsil ettiği fraksiyon şu an CHP’de çok hakim bir noktaya gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.