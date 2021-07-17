Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duyulan ve ülkede gündem haline gelen esrarengiz Necla Metin Büyükşen cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Son olarak içerisinde aileden isimlerin de bulunduğu 25 kişinin eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı bilinirken gelen son dakika haberine göre 1'i kadın iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu noktada milyonlar "Necla Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şüpheli isimlerin yanlış eve girmesi sonucunda çifti öldürdüğü ileri sürüldü. İşte Büyükşen cinayetinden gelen son dakika gelişmeleri…