Müge Anlı’ya damga vuran Büyükşen cinayetine ilişkin 2 zanlı adliyeye sevk edildi! Yanlış eve girip, Büyükşen çiftini öldürmüşler | Video

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından Müge Anlı'ya Büyükşen cinayeti damga vurmuştu. Bugün Büyükşen cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 1'i kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yanlış eve girmesi sonucu Büyükşen çiftini öldürdükleri ileri sürüldü.