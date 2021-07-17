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Giriş Tarihi: 17.7.2021 22:52 Son Güncelleme: 17.7.2021 22:56

Sümeyye Erdoğan Bayraktar TÜGVA Doğa Kampı'na katıldı

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Sümeyye Erdoğan Bayraktar TÜGVA Doğa Kampı'na katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul tarafından her yıl düzenlenen Doğa Kampı sona erdi. 23 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında 6 etapta yapılan kampın kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Kampa katılan öğrencilere konuşma yapan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamp öğrencilerine verdiği mesajda gençleri tebrik ederek, "Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum" dedi.

Eğitim, spor ve kültür etkinliklerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği kampta, bilgi yarışmaları da yapıldı. Edirne Gökçetepe Tabiat Parkı'nda yapılan kampın kapanış etkinliğine katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Muhteşem bir ortam var burada. Gençler müthiş bir enerji veriyor. Atış yaptım, okçuluk yaptım. Çok da güzeldi bence. Ama macera parkurunda gözüm kaldı" dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar TÜGVA Doğa Kampı'na katıldı | Video

Açıklamalarına devam eden Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Seneye kabul ederlerse önden başvurumu yapacağım. Gençler kaçıramayın derim" diye konuştu.

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Sümeyye Erdoğan Bayraktar TÜGVA Doğa Kampı'na katıldı
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