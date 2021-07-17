Sümeyye Erdoğan Bayraktar TÜGVA Doğa Kampı'na katıldı | Video

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul tarafından her yıl düzenlenen Doğa Kampı sona erdi. 23 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında 6 etapta yapılan kampın kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı. Kampa katılan öğrencilere konuşma yapan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamp öğrencilerine verdiği mesajda gençleri tebrik ederek, "Ben de sizlerle beraber fetih rüyaları görüyorum" dedi.