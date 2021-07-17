"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ı 10 milyon dolarına Uruguay el koydu! Son bir ayını sokakta geçirmiş

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın üzerine kayıtlı 10 milyon dolar ve lüks araçlara Uruguay devletinin el koyduğu öğrenildi.
KARA PARA AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ
Uruguay polisi ilk olarak Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ağabeyi Fatih Aydın'ın lüks yaşantısından şüphelenerek uyuşturucu ticareti yaptıklarına ilişkin soruşturma başlattı. Ancak kara para akladıklarını tespit etti.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen Uruguay polisi, Aydın'ın üzerine kayıtlı 10 milyon dolar ile lüks araçlar, yat ve malikâneye el koydu.
SON BİR AYINI SOKAKTA GEÇİRDİ
Ardından Aydın kardeşler serbest bırakıldı ve Brezilya'ya kaçtı. Daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uruguay'a dosya gönderdi. Aydın kardeşlerin yakalanması istendi.
Kısa sürede kaldığı yer belirlenen Mehmet Aydın'ın kaçacak yeri kalmadı. Son bir ayını sokakta kalarak geçiren Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi.