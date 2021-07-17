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Giriş Tarihi: 18.7.2021 03:54

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ı 10 milyon dolarına Uruguay el koydu! Son bir ayını sokakta geçirmiş

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı 10 milyon dolarına Uruguay el koydu! Son bir ayını sokakta geçirmiş

Tosuncuk lakabıyla bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın üzerine kayıtlı 10 milyon dolara Uruguay polisinin el koyduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine son bir ayını sokakta geçiren Mehmet Aydın’ın sonrasında Türkiye’ye teslim olduğu öğrenildi.

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın üzerine kayıtlı 10 milyon dolar ve lüks araçlara Uruguay devletinin el koyduğu öğrenildi.

KARA PARA AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Uruguay polisi ilk olarak Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ağabeyi Fatih Aydın'ın lüks yaşantısından şüphelenerek uyuşturucu ticareti yaptıklarına ilişkin soruşturma başlattı. Ancak kara para akladıklarını tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen Uruguay polisi, Aydın'ın üzerine kayıtlı 10 milyon dolar ile lüks araçlar, yat ve malikâneye el koydu.

SON BİR AYINI SOKAKTA GEÇİRDİ

Ardından Aydın kardeşler serbest bırakıldı ve Brezilya'ya kaçtı. Daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uruguay'a dosya gönderdi. Aydın kardeşlerin yakalanması istendi.

Kısa sürede kaldığı yer belirlenen Mehmet Aydın'ın kaçacak yeri kalmadı. Son bir ayını sokakta kalarak geçiren Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye teslim olduğu öğrenildi.

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"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ı 10 milyon dolarına Uruguay el koydu! Son bir ayını sokakta geçirmiş
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