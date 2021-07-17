Türkiye tek yürek oldu meydanları doldurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta demokrasi nöbetleri ve yürüyüşler düzenlendi, şehitler için tüm yurtta sela, hatim ve ilahiler okundu.
İstanbul
'da Güngören, Başakşehir, Bahçelievler, Kartal, Çekmeköy, Pendik, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde vatandaşlar meydanlarda toplanıp nöbet tuttu. Dualar okundu, kahramanlık türküleri söylendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 81 ilden Ankara
'ya getirilen milli sporcular, Meclis'te demokrasi nöbeti gerçekleştirildi. Nöbete TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu
da katıldı. Ömer Halisdemir'in, şehit edildiği saat 02.16'da, kırmızı ve beyaz balonlar uçuruldu. Daha sonra Meclis'te ilk bombalanan alana karanfil bırakıldı.
Ankara'da Kızılay Milli İrade Meydanı, Kahramankazan
ve Gölbaşı'nda da vatandaşlar nöbet tuttu. İzmir'de Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Başkan Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ekranlardan izlendi.
Hakkâri'de 15 Temmuz Belgeseli, Şehit Ömer Halisdemir anısına sunum, 15 Temmuz Hakkâri gecesi sinevizyonu yer aldı. Şırnak'taki yürüyüşte "Kahrolsun FETÖ", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Edirne'den Karsa, Erzurum'dan Adana'ya yurdun dört bir yanında vatandaşlar sabahı meydanlarda karşıladı.
Eda IŞIK-Mustafa BAKIRHAN-Furkan NEHRİ-Halit ÖZTÜRK-Recep ÇİRİK-İbrahim GÜRLER-Abbas ÇAKAR-Meral YILDIZ-Sekvan KÜDEN-Ercan TOPAÇ-Ahmet KAVAK- Ferhat LAP- Mehmet BONCUK-Lütfü YALGI-İhsan TUNÇOĞLU/
SABAH