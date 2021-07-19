Hasan Cevher'in katilinden ceza indirim oyunu





Hukukçular da olayın öncesinde Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'e "Seni öldüreceğim" dediği iddia edilen katil Çulcu'nun bu sözünün; Çulcu'nun silahını çekerek "Öldürme Kastı" ile Cevher'in yanına geldiğinin kanıtı olduğunu ve bu nedenle cezasında herhangi bir indirim almaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca savcılıktaki ifadesinde "Öldürme amacıyla ateş etmedim" dediği öne sürülen katilin, Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği ve hedef gözettiği için net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ifade edildi.