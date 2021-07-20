Akşam et yediyseniz, kahvaltıda yumurta-peynir olmamalı

Kırmızı et tüketiminin arttığı, birbirinden lezzetli sofraların hazırlandığı Kurban Bayramı'nda yemekleri tüketirken sağlığımızı da dikkat etmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Özellikle akşam öğününüzde et tercih edeceğiniz günler kahvaltınızda yumurta veya peynire yer vermeyin. Günlük protein alımınızın yüksek olacağı günlerde kahvaltılarda yumurta veya peynir tüketememek yararınıza olur

Fazla kırmızı et tüketiminin tansiyonu, ürik asidi ve kolesterol artışını tetikleyeceğine dikkat çeken Diyetisyen Duygu Yıldırım, kırmızı et tüketimi haftada ikiyi geçmemesi gerektiğini vurguladı. Yaz mevsiminin de gelmesiyle kötü beslenme alışkanlıklarının ve aşırı yemek yemenin, kısa vadede ve uzun vadede birçok sağlık sorununa yol açabileceğini hatırlatan Diyetisyen Duygu Yıldırım, bu nedenle, Kurban Bayramı'nın enfes lezzetlerinden mahrum olmamak ve aynı zamanda zinde ve sağlıklı kalmak için bir takım beslenme kurallarına uyulması önerisinde bulundu.

Diyetisyen Yıldırım, yalnızca bayram sırasında kilonuzu korumanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kendinizi her zamankinden daha sağlıklı ve daha iyi hissetmenizi sağlayacak 7 altın ipucunu şöyle sıraladı;

1. Akşam öğününüzde et tercih edeceğiniz günler kahvaltınızda yumurta veya peynire yer vermeyin. Günlük protein alımınızın yüksek olacağı günlerde kahvaltılarda yumurta veya peynir tüketememek yararınıza olacaktır.

2. Kahvaltı ile akşam yemeği arasına ağır bir öğle yemeği yerine harir atıştırmalıklar şeklinde ara öğün yapın. Yoğurtlu semizotu gibi veya karpuz ve peynir gibi seçenekler tercih edebilirsiniz.

2. Kızarmış etlerden kaçının: Bu bayram et yemeyi planlıyorsanız, haşlanmış veya kavrulmuş halde yemeyi deneyin. Yağlı ve kızarmış et yemekten kaçının çünkü bu, günlük gıda alımınızdaki kalorileri ve doymuş yağları artırır. Bu dönemde ızgara yiyeceklere ağırlık vermeye çalışın.

3. Yemekten sonra yürüyüşe çıkın: Diyetisyenler ve doktorlar, son öğünün yatmadan iki saat önce bitirilmesini önermektedir. Yemek yedikten sonra, yemeğinizi yatmadan önceki süre içinde sindirdiğinizden emin olmak için yaklaşık 30 dakika uzun bir yürüyüşe çıkabilir ve ardından daha hafif ve daha rahat hissederek kolayca yatağa gidebilirsiniz. Bu alışkanlık, sadece bayramda değil, uzun vadede de oyunun kurallarını değiştirir, bu yüzden bunu sürdürmeye çalışın.

4.Tansiyon probleminiz yoksa yeşil çay için: Bayram boyunca birkaç aile ziyafetine davet edileceğinizi ve bu nedenle et yemekten kaçamayacaksanız, dengeyi sağlamak için daha sağlıklı alışkanlıkları genel rutininize dâhil etmeye çalışın. Örneğin, metabolizma hızınızı desteklemek için yemekten sonra bir bardak limon suyu veya yeşil çay içmeyi deneyin. Şekersiz ve açık siyah çay da tüketebilirsiniz.

5. Öğünler arasında en az 6 saat ara verin: Araştırmalar, mideyi dinlendirmek ve sindirmek için yeterli zaman vermek için, özellikle Kurban Bayramı günlerinde iki ardışık öğün arasındaki aralığın en az 6 saat olması gerektiğini göstermiştir. Kilo kontrolüne yardımcı olur.

6. Yağlı çorbalar içmek yerine sebze çorbası veya soğuk yoğurt çorbası tercih edin.

7. Büyük bir tabak salata tercih edin: Yoğun soslar olmadan hazırladığınız, içerisine marul, domates, maydanoz gibi mideyi dolduran, hafif ve enerjik hissettiren sebzeler eklediğiniz salatalar tüketin. Salata, kırmızı etteki demir emilimini de artıracaktır.

BAYRAM SONRASI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Eğer bayramda yemenize dikkat etmediyseniz, diyetinizi bozduysanız ve egzersiz yapmadıysanız, bayramdan sonra suçluluk duygusu etkisini göstermeye başlayacaktır. Bu nedenle bayram sonrası için de şu iki öneriye uyulmasında yarar vardır;

1. Paketli ürünlerden kaçının: Bisküvi, dondurma, hazır çorbalar, cips, meyve suyu veya asitli içecekler gibi kötü gıdalardan kaçının. Bunları doğal meyve veya kuru yemişlerle değiştirin.

2. Su tüketiminizi artırıp hayvansal proteininizi azaltın: Yüksek kırmızı et tüketimi hem ürik asitleri hem de ödeminini artıracağından su tüketiminize ekstra özen göstermeli ve kurubaklagil gibi bitkisel protein ve sebze çeşitlerine yönelmelisiniz.