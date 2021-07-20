CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? İhanet trafiğini kim yönetti? İşte detaylar...

"KILIÇDAROĞLU BELGENİN SAHTE OLDUĞUNU BİLİYOR"

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? İhanet trafiğini kim yönetti?

"Özellikle anamuhalefet partisi CHP, 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu ve AK Parti'nin suçlu olduğunu iddia ediyor. Bu ülke darbelerden çok çekti. 15 Temmuz'da da biz biliyoruz ki; Kılıçdaroğlu tankların arasından geçti kahvesini yudumladı. Ama hala bunun kontrollü bir darbe olduğunu iddia ediyorlar. Daha önce de 'Adil Öksüz MİT elemanı' diyerek AK Parti'nin bu darbeyi kendisinin düzenlediğini ima etmeye çalışıyorlar. Biz biliyoruz, o akşam Sayın Cumhurbaşkanımız vardı.