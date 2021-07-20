CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? İhanet trafiğini kim yönetti?
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İtirafçı FETÖ mahrem imamı Salim Zeybek, Adil Öksüz’ü MİT ajanı olarak gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etmişti. Salim Zeybek ve 'Ahmet' kod isimli FETÖ'cü, sahte belgeyi o dönem CHP Milletvekili olan Aytun Çıray, gazeteci Can Ataklı ve sosyal medyaya servis ettiler. Aytun Çıray, bu belgeyi daha sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu ise "Adil Öksüz MİT'in elemanıdır." açıklamasında bulundu, mahkemenin takipsizlik kararına rağmen söz konusu iddiasını sürdürdü. Peki CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? İhanet trafiğini kim yönetti? İşte detaylar...