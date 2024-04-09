Bayraktar Akıncı gururu: 50 bin uçuş saatini tamamladı! | Video

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.