Video Haber SON DAKİKA! Meral Akşener Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı | Video
SON DAKİKA! Meral Akşener Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı | Video

SON DAKİKA! Meral Akşener Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı | Video

08.04.2024 | 10:12

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" ifadelerini kullandı.
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