Ekrem İmamoğlu Hamas'a 'terör örgütü' dedi: İsrail'de manşet oldu! | VİDEOHABER
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Filistin'i işgal eden İsrail'e karşı silahlı direniş yürüten Hamas için 'terörist' dedi. İmamoğlu'nun sözleri İsrail'de manşet oldu.
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