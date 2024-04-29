Ekrem İmamoğlu Hamas'a 'terör örgütü' dedi: İsrail'de manşet oldu! | VİDEOHABER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Filistin'i işgal eden İsrail'e karşı silahlı direniş yürüten Hamas için 'terörist' dedi. İmamoğlu'nun sözleri İsrail'de manşet oldu.