Konya’da yağmur etkili oluyor: Yolda oluşan sel nedeniyle otobüsler gitmekle zorlandı
Konya kent merkezi ve bazı ilçelerde yağmur yağışı etkili olmaya başladı. Taşkent ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yüksek alanlar yer yer beyaza büründü. Meteoroloji yıldırım düşmesi ve dolu yağışı nedeniyle sık sık uyarılarda bulunuyor.
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