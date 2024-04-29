Gebze'de can pazarı! 10 metreden uçan araçta 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki korkulukları aşarak 10 metreden aşağıya uçtu. Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre; feci kazada 5 kişi yaralandı.