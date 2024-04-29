Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü bir araya geleceği öğrenildi. Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirmişti. Sohbetin ardından Erdoğan'ın, Özgür Özel'i bu hafta kabul etmesi bekleniyordu.
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