Video Haber SON DAKİKA | Kirli kumpasta çarpıcı gelişme! İkinci bir gizli tanık var
SON DAKİKA | Kirli kumpasta çarpıcı gelişme! İkinci bir gizli tanık var

SON DAKİKA | Kirli kumpasta çarpıcı gelişme! İkinci bir gizli tanık var

15.05.2024 | 22:21

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri skandalını konuşuyor. Ortaya çıkan kirli kumpas sonrası flaş gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek bomba bir bilgiyi de AHaber ekranlarından paylaştı. Şimşek, ikinci bir gizli tanık olduğunu söyledi.

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