Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
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