Şanlıurfa’da korkutan yagın Binayı alevler sardı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iddiaya göre 5 katlı bir binada duyulan patlama sesinden sonra yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.