Video Haber Şanlıurfa’da korkutan yagın Binayı alevler sardı
Şanlıurfa’da korkutan yagın Binayı alevler sardı

Şanlıurfa’da korkutan yagın Binayı alevler sardı

27.05.2024 | 23:32

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iddiaya göre 5 katlı bir binada duyulan patlama sesinden sonra yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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