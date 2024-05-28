Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan muhalif milletvekiline men cezası
Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, meclis oturumda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası aldı.
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