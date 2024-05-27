Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven ise herkesi şaşkına çeviren paylaşımlar yaptı. "Oh canıma değsin, beter olun" diyen Güven, açtığı canlı yayında da futbolseverlere küfürler yağdırdı. Ağza alınmayacak küfürler eden Güven, büyük tepki aldı. Gözaltına alınan astrolog Meral Güven'in tehdit, hakaret, yaralama ve uyuşturucu dahil toplam 6 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.