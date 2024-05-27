Ünlü fenomen Candice King Refah’taki katliam karşısında çılgına döndü! "Siz delirmişsiniz..."

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısına rağmen bu kez Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Güney Afrikalı sosyal medya ünlüsü Candice King, bu katliam karşısında çılgına döndü. Bir video yayınlayarak "Hepimiz için çizgiyi kafaları kesilen bebekler çizmeli" diyen King, İsrail'i durdurmayanlara ve destekleyenlere bağırarak "Siz delirmişsiniz" dedi.