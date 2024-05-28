Bakan Koca'dan Cenevre'den dünyaya Gazze mesajı: İnsanlığın vicdanı darağacında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumunda Gazze’de işlenen insanlık suçlarını gündeme taşıdı. Hastane bombalamanın hiçbir meşru nedeni olmadığını vurgulayan Bakan Koca, "İnsanlığın vicdanını darağacında sallanırken daha neyi bekliyoruz" dedi.
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