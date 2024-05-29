Video Haber SON DAKİKA | ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
SON DAKİKA | ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

SON DAKİKA | ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

29.05.2024 | 00:32

Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir F-35 savaş uçağı New Mexico, Albuquerque International'dan kalkış sırasında bilinmeyen bir sebeple düşerek parçalandı.

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