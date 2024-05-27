Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu
Türkiye’nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı yaşandı. Yarışması'nın Finali, 26 Mayıs’ta Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirildi. Aynı gün, 20.00’de atv ekranlarında yayınlanan finalin moderatörlüğünü Cem Öğretir üstlendi. Yarışmada, sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda soğukkanlılık, konsantrasyon ve problem çözme becerileri de sınandı.
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