Video Haber Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber'e konuştu: "Katliamda Batı'nın da Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" | Video
Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber'e konuştu:

Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber'e konuştu: "Katliamda Batı'nın da Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" | Video

28.05.2024 | 13:21

Katil İsrail’in Gazze’ye saldırıları esnasında bölgede gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması yasaklanan Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşanan soykırımı gördüğünü ve Batı’nın ahlakiyetten yoksun olduğunu söyleyen Sittah, "Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" dedi.

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