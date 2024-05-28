Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber'e konuştu: "Katliamda Batı'nın da Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" | Video

Katil İsrail’in Gazze’ye saldırıları esnasında bölgede gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması yasaklanan Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşanan soykırımı gördüğünü ve Batı’nın ahlakiyetten yoksun olduğunu söyleyen Sittah, "Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" dedi.