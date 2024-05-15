Engeliyle barıştı engelleri aştı

Doğuştan sağ eli olmayan Seher Başaran, engeliyle barışarak hayata tutundu. Yeteneğiyle birçok müzik aletini çalan ve Güzel Sanatlar’dan mezun olan Başaran, azmi , başarısı ve yaşama sevinci ile engelli bireylere umut oluyor