Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20), olaydan 1 hafta önce ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri ortaya çıktı. Akman, ailesiyle gittiği tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.