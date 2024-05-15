Video Haber Abdurrahman Şimşek anlattı! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bomba bilgiler A Haber'de
Abdurrahman Şimşek anlattı! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bomba bilgiler A Haber'de

Abdurrahman Şimşek anlattı! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bomba bilgiler A Haber'de

15.05.2024 | 22:49

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri skandalını konuşuyor. Ortaya çıkan kirli kumpas sonrası flaş gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek bomba bir bilgiyi de A Haber ekranlarından paylaştı.

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