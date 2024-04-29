Bakan Yerlikaya duyurdu: DEAŞ bombacısı eylem hazırlığındayken yakalandı! | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı olduğu tespit edilen K.A. ile aynı işyerinde kalan M.H.'nin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte patlayıcı maddeler olduğu anlaşıldı.
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