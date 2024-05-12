MSB’den Anneler Günü’ne özel klip | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü’ne özel paylaştığı kliple kutladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin annelerini ziyaret ettiği görüntülere yer verildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Değerli tecrübeleri ile bize rehber olan annelerimizi Anneler Günü'nde ziyaret ettik. Annelerimiz de duygularını bizlerle paylaştı. Bu vesileyle başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz."
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