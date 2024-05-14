Video Haber Elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütü "Mahzen-44" operasyonu ile çökertildi | Video
Elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütü

Elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütü "Mahzen-44" operasyonu ile çökertildi | Video

14.05.2024 | 09:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen "Mahzen-44" operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahzen-44" operasyonu ile elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

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