Video Haber Mahmut Övür | FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü
Mahmut Övür | FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü

Mahmut Övür | FETÖ: Bir suç imparatorluğunun çöküşü

27.05.2024 | 16:47

Mahmut Övür'ün 27.05.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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